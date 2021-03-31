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13:08, 31 марта 2021 года

Очаг коронавируса в Добринском интернате стабилизируется

Об этом заявила сегодня глава департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина во время брифинга.


В данный момент из находящихся в Добринском психоневрологическом интернате 218 человек повторное тестирование выявило 5 положительных проб на коронавирус – все они госпитализированы. 
 
Также Гаврилина сообщила о ликвидации вспышки болезни в Урицком интернате – исследования не выявили новых случаев инфекции.
 
Напомним, что стационарные учреждения социальной защиты, к которым относятся подобные интернаты, сейчас работают в закрытом режиме. Персонал работает по двухнедельным сменам. Гаврилина снова напомнила, что открыть учреждения можно будет при формировании коллективного иммунитета у сотрудников и постояльцев – для этого потребуется вакцинация 60% персонала и пациентов. Их уже привито более 2 300 человек.

Фото: Добринский психоневрологический интернат



Артём Ежаков
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