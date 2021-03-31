среда 31.03.2021 18:23:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:38, 31 марта 2021 года

В Мценске обсуждают установку памятника «Два Ивана»

Местных жителей приглашают выразить свое мнение.


Памятник посвящен известным писателям – Ивану Алексеевичу Новикову и Ивану Васильевичу Александрову. Оба являются уроженцами Мценского района. Установку мемориала хотят приурочить к юбилею творцов.

Предполагается, что памятник появится в Мценске в районе здания почты по ул. Мира. Объект изготовил скульптор Андрей Николаевич Ковальчук – в работе мастер использовал прижизненные портреты тёзок.

Инициатива установки памятника принадлежит общественности Мценска. Её поддерживает местный Совет ветеранов и Почётных граждан. Предполагается, что финансирование работ будет состоять из пожертвований граждан и юридических лиц.

Региональный информационный портал сообщает, что амчане могут высказать свое мнение по поводу установки памятника до 26 апреля. Заинтересованным следует обратиться:

• На электронную почту: mcensk@adm.orel.ru;
• В «Интернет-приемную»;
• Лично в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет №24, тел. 2-42-63.

Графика с сайта пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.