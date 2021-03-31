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14:38, 31 марта 2021 года В Мценске обсуждают установку памятника «Два Ивана» Местных жителей приглашают выразить свое мнение.





Памятник посвящен известным писателям – Ивану Алексеевичу Новикову и Ивану Васильевичу Александрову. Оба являются уроженцами Мценского района. Установку мемориала хотят приурочить к юбилею творцов.



Предполагается, что памятник появится в Мценске в районе здания почты по ул. Мира. Объект изготовил скульптор Андрей Николаевич Ковальчук – в работе мастер использовал прижизненные портреты тёзок.



Инициатива установки памятника принадлежит общественности Мценска. Её поддерживает местный Совет ветеранов и Почётных граждан. Предполагается, что финансирование работ будет состоять из пожертвований граждан и юридических лиц.



Региональный информационный портал сообщает, что амчане могут высказать свое мнение по поводу установки памятника до 26 апреля. Заинтересованным следует обратиться:



• На электронную почту: mcensk@adm.orel.ru;

• В «Интернет-приемную»;

• Лично в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет №24, тел. 2-42-63.



Графика с сайта пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



