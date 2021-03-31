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14:55, 31 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 31 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 24; Малоархангельский и Колпнянский районы – по 5; Верховский и Мценский – по 4; Ливенский – 3; Орловский, Болховский, Урицкий, Дмитровский, Покровский и Новодеревеньковский – по 2; Хотынецкий, Шаблыкинский, Кромской, Свердловский и Должанский – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 62 жителя региона, выздоровел – 61. Смертность осталось на отметке в 501 летальный исход (0 смертей за сутки).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



