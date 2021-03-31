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14:58, 31 марта 2021 года

Родители орловских выпускников узнали, как сдать госэкзамен

В акции приняли участие более 570 мам и пап. В школе № 23 города Орла побывала съемочная группа ГТРК «Орел».


Более 570 мам и пап будущих выпускников школ Орловской области сели за парты, чтобы самим почувствовать, каково это - сдавать Единый государственный экзамен. Родители прошли весь путь - от рамки металлодетектора до получения заданий, увидели, как проводится регистрация, печатаются материалы.

Телефоны и даже шариковые ручки - под запретом. С собой - только паспорт. В каждой аудитории находились только восемь человек, они заняли места в шахматном порядке – для санэпидбезопасности и чтобы исключить возможность списать у соседа, поскольку вариант - один на всех.

На выполнение заданий было отведено 30 минут. Перед экзаменом провели инструктаж. Зоркий взгляд наблюдателей и видеокамеры фиксировали возможные нарушения.

В школе № 23 участие в акции приняли 26 родителей выпускников и представителей общественности. Среди них - и руководитель департамента образования Орловской области.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «У меня дочка в этом году заканчивает девятый класс, ей предстоит сдавать основной государственный экзамен по русскому языку и по математике, поэтому я и как чиновник, и как мама участвую в Едином государственном экзамене, знакомлюсь с процедурой еще раз и в роли родителя».

Акцию придумали пять лет назад. Ее задача - познакомить родителей с процедурой проведения единого госэкзамена.

Пишут «взрослый» ЕГЭ, конечно, не ради высоких баллов. Но при желании узнать оценки можно. Результаты мам и пап будет известны уже в ближайшую пятницу.


Юлия Сабельникова
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