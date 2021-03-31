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Главная » Новости

15:33, 31 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Под защитой «Спутника» - уже больше 24 тысяч орловцев завершили вакцинацию.

- На помощь в переселении соотечественников в этом году выделен 1 млн рублей.

- «Красная метка» для болховских лип. В городе начали расчищать место под Сад-городок. Но проект благоустройства уже вызвал недовольство у горожан.

- Полторы сотни градусов по Цельсию. Мы узнали из чего «варят» асфальт, и как его проверяют.

- Готовь пляжи - весной. В Орле утвердили официальные места купания.

- «Волшебный фонарик» для юных талантов. Сегодня подводят итоги традиционного конкурса

- Точно - в плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола. Орловские баскетболисты пробились через квалификационные игры.


Вести-Орёл
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