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15:33, 31 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Под защитой «Спутника» - уже больше 24 тысяч орловцев завершили вакцинацию.



- На помощь в переселении соотечественников в этом году выделен 1 млн рублей.



- «Красная метка» для болховских лип. В городе начали расчищать место под Сад-городок. Но проект благоустройства уже вызвал недовольство у горожан.



- Полторы сотни градусов по Цельсию. Мы узнали из чего «варят» асфальт, и как его проверяют.



- Готовь пляжи - весной. В Орле утвердили официальные места купания.



- «Волшебный фонарик» для юных талантов. Сегодня подводят итоги традиционного конкурса



- Точно - в плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола. Орловские баскетболисты пробились через квалификационные игры.



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