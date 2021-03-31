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15:36, 31 марта 2021 года В болховском парке намерены вырубить больше сотни лип Деньги на благоустройство «Сад-городка», а это 50 млн рублей, выиграли в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы уже начались, но болховчане переживают за судьбу лип, которые по проекту должны почти полностью вырубить. В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





В болховском парке уже жужжат пилы и падают срубленные деревья. Пока убирают мелкую растительность, но на очереди огромные липы. К 1 октября парк должен значительно измениться. На месте старой сцены будет новая, появится сухой фонтан с подсветкой, современные детская и две смотровые площадки. Проектно-сметная документация готова, подрядчик выбран, работы начались.



Борис Скворцов, мэр г. Болхова: «В том году была создана межведомственная комиссия с представителями лесхоза, с общественностью. Определили все больные деревья, они отмечены «галочкой».

Однако «галочек» слишком много, и местные жители волнуются, что липы постигнет такая же судьба, как и на недавно реконструированной площади Ленина.



Светлана Лыженко, председатель Болховского Совета ветеранов «Деревья убрали все! Можно подумать, что они все были настолько старые, валились, что было необходимо всё под гребенку. Все-таки надо с людьми советоваться».

По проекту, на территории парка планируют высадить молодые фруктовые деревья. Но старожилы Болхова к деревьям относятся особенно трепетно. Многие их когда-то сажали сами.



Тамара Прохорцева, жительница г. Болхов: «103 из них подлежат уничтожению. Это варварство! Не заменят фруктовые деревья эти, которые уже разрослись, которые радуют нас своей тенью».

Расстроена и молодёжь. Для воспитанников Школы безопасности это не просто парк, а тренировочная площадка.



Сергей Яковлев, руководитель болховской Школы безопасности: «У нас здесь соревнования проводятся - как районного масштаба, так и областного, а также постоянные тренировки. У нас рядом Дом детского творчества, и занятия Школы безопасности проводятся именно в этом парке, и здесь вся наша жизнь».

Кстати, уберут из парка и старые архитектурные формы. Их планируют перенести на другие места. Но старые липы, в отличие от лавочек и качелей, на новое место перенести невозможно.





Татьяна Тимохина



