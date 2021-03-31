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16:03, 31 марта 2021 года

В Орле впервые прошел кулинарный чемпионат Baby Skills

Первопроходцами стали воспитанники детского сада № 63. Шестилетние малыши не только самостоятельно придумывали и готовили салаты, но и презентовали свои блюда, и даже представляли их технологические карты.


Детский сад № 63 в течение пяти лет был базовой площадкой региональной программы «Разговор о правильном питании». Малыши не просто слушали о пользе или вреде блюд, но и сами учились готовить в кулинарной студии. А научившись, приняли участие в соревнованиях.

На Масленичной неделе состоялся первый тур чемпионата Baby Skills. Правда, тогда готовили дома, с родителями – пекли блины с разными начинками, украшали и осваивали подачу. На днях состоялся второй тур поварских испытаний. В этот раз дети готовили самостоятельно: ингредиенты для салатов выбрали сами, а рецепты выучили наизусть. За работой юных кулинаров следило строгое жюри. Взрослые строго оценивали, как ребята держат нож, смешивают ингредиенты и не пытаются ли попробовать то, что готовят, – за это можно потерять баллы. Но баллы можно получить дополнительно – например, за интересную презентацию и название своего блюда.

«Алый парус», «Солнечный день», «Витаминная вкусняшка», «Фруктовый вальс», «Мозаика» - названия не менее интересные, чем состав. Наверняка, после снятия пробы многие из членов жюри захотят такие салаты приготовить и у себя дома.

Еще одним испытанием для соревнующихся стало составление технологической карты. Писать пока они не умеют, поэтому рассказали о составе продуктов и технологии приготовления с помощью карандашей, пластилина и цветной бумаги.


Татьяна Тимохина
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