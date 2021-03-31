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16:35, 31 марта 2021 года «Орловское полесье» выиграло грант Всемирного фонда дикой природы Национальный парк стал одним из 13 победителей конкурса.





Заявку на состязание, организованное WWF России, подал 91 заповедник и национальный парк. «Орловское полесье» стало одним из победителей конкурса.



Выигранные деньги хотят потратить на покупку дрона с GPS-приемником повышенной точности и тепловизором. Высокотехнологичное устройство позволит следить за увеличивающейся численностью зубров в «Орловском полесье» – сообщает сайт национального парка.





Артём Ежаков



