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16:57, 31 марта 2021 года Орловский прокурор провел личный прием по резонансному делу о лекарствах Владислав Малкин встретился с родителями детей, которым власти долгое время не выдавали нужные препараты и питание.





В прокуратуре сообщили, что в этом году более 20 родителей не получали положенные от государства медикаменты, жизненно необходимые для больных детей. В 2020-м эта цифра превышала две сотни человек. В среднем, семья, столкнувшая с подобной проблемой, должна тратить порядка 8 тысяч рублей на приобретение лекарств. Ведомство проводит проверку. Владислав Малкин взял дело под личный контроль. О ходе расследования уголовного дела о халатности также докладывают председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.



Ирина Маленкова, жительница г. Орла: «В прошлом году я уже обращалась в СК по этому факту: было также в начале года – январь, февраль и март – не выдавали. С марта начали выдавать, а в ноябре снова перестали. Сегодня было решение Советского суда, иск полностью удовлетворили, плюс выдача льготного рецепта за январь месяц, то есть теперь, я надеюсь, по решению суда, мой ребенок будет получать все в полном объеме».

Владислав Малкин прокомментировал ход проверки.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «В настоящее время дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, а также подготовлены исковые заявление в отношении пострадавших от данной ситуации. Работа продолжается, исковыми заявлениями будут охвачены все без исключения, каждый ребенок, который нуждается в получении соответствующего питания».





Юлия Сабельникова



