четверг 1.04.2021 09:30:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

5:41, 1 апреля 2021 года

Рязанца обманули с покупкой трактора в Орле

Мужчина стал жертвой дистанционного мошенничества.


Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже трактора в Орле по хорошей цене и заинтересовался покупкой техники. Рязанец связался с «директором организации», который продавал машину, и приехал для совершения сделки в Орел. В это время «торговец» связался с реальной фирмой продаж сельхозтехники и попросил сотрудников компании показать покупателю трактор. Мужчина осмотрел машину и перевел мошеннику 600 тысяч рублей.

Расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве занялись орловские полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные и розыскные действия – сообщает сайт регионального УМВД.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.