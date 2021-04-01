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5:41, 1 апреля 2021 года Рязанца обманули с покупкой трактора в Орле Мужчина стал жертвой дистанционного мошенничества.





Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже трактора в Орле по хорошей цене и заинтересовался покупкой техники. Рязанец связался с «директором организации», который продавал машину, и приехал для совершения сделки в Орел. В это время «торговец» связался с реальной фирмой продаж сельхозтехники и попросил сотрудников компании показать покупателю трактор. Мужчина осмотрел машину и перевел мошеннику 600 тысяч рублей.



Расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве занялись орловские полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные и розыскные действия – сообщает сайт регионального УМВД.





Артём Ежаков



