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6:43, 1 апреля 2021 года

В Орле оборудуют два купальных места

Это озеро Светлая Жизнь и пляж на реке Оке в районе спасательной станции.


В областном центре уже начали подготовку к купальному сезону. Она должна завершиться к 23 мая, затем инспекторы МЧС начнут проверять водоемы.

В рамках приготовлений пляжам добавят песка, установят оборудование и почистят близлежащие берега. В озеро Светлая Жизнь даже подкачают воду.

Главенствующее место в организации купального сезона занимает безопасность отдыхающих. В местах, неподготовленных для плавания, установят 61 предупреждающий знак. Напоминать о правилах будут 13 информационных стендов. За безопасность будут отвечать кнопки быстрого реагирования, охрана водоемов, спасательные посты и патрульные команды – сообщает мэрия Орла.


Артём Ежаков
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