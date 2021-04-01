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6:43, 1 апреля 2021 года В Орле оборудуют два купальных места Это озеро Светлая Жизнь и пляж на реке Оке в районе спасательной станции.





В областном центре уже начали подготовку к купальному сезону. Она должна завершиться к 23 мая, затем инспекторы МЧС начнут проверять водоемы.



В рамках приготовлений пляжам добавят песка, установят оборудование и почистят близлежащие берега. В озеро Светлая Жизнь даже подкачают воду.



Главенствующее место в организации купального сезона занимает безопасность отдыхающих. В местах, неподготовленных для плавания, установят 61 предупреждающий знак. Напоминать о правилах будут 13 информационных стендов. За безопасность будут отвечать кнопки быстрого реагирования, охрана водоемов, спасательные посты и патрульные команды – сообщает мэрия Орла.





Артём Ежаков



