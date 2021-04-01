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7:45, 1 апреля 2021 года На Орловщине продолжают сдавать оружие в Росгвардию Каждая сданная единица оплачивается.





С начала года росгвардейцам принесли уже 15 единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Вместе с ними приносят и боезапас – за первый квартал текущего года орловцы отдали правоохранителям порядка 200 патронов. К слову, жители региона уже побили прошлогодний рекорд по сдаче незарегистрированного оружия.



Как правило, такие вещи переходят к гражданам от родственников. В Росгвардии напоминают, что добровольная сдача незарегистрированного огнестрельного «наследства» избавляет от ответственности за его хранение – сообщает пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



