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8:47, 1 апреля 2021 года Орловских коллекторов оштрафовали за телефонные угрозы Неправомерная деятельность обошлась в 30 тысяч рублей.





Коллекторы стали названивать орловцу и его знакомым после просрочки выплат заемщикам. Ранее в договоре с микрофинансовой организацией мужчина передал телефоны своих друзей и подписал согласие на взаимодействие с третьими лицами. Когда возникли трудности с возвратом долга, они стали получать звонки с угрозами здоровью и имуществу – коллекторы психологически давили на собеседников выражениями, унижающими честь и достоинство. После этого орловец согласие отозвал. Но коллекторы не остановились – звонки и сообщения продолжали приходить.



С проблемой мужчина обратился к судебным приставам. Они провели проверку и составили на МФО протокол об административной ответственности. В дальнейшем, суд назначил организации штраф в размере 30 тысяч рублей – сообщает сайт регионального УФССП.



Приставы напоминают, что в случае нарушения закона коллекторами, граждане могут обратиться в УФССП России по Орловской области по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5.





Артём Ежаков



