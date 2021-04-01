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8:47, 1 апреля 2021 года

Орловских коллекторов оштрафовали за телефонные угрозы

Неправомерная деятельность обошлась в 30 тысяч рублей.


Коллекторы стали названивать орловцу и его знакомым после просрочки выплат заемщикам. Ранее в договоре с микрофинансовой организацией мужчина передал телефоны своих друзей и подписал согласие на взаимодействие с третьими лицами. Когда возникли трудности с возвратом долга, они стали получать звонки с угрозами здоровью и имуществу – коллекторы психологически давили на собеседников выражениями, унижающими честь и достоинство. После этого орловец согласие отозвал. Но коллекторы не остановились – звонки и сообщения продолжали приходить.

С проблемой мужчина обратился к судебным приставам. Они провели проверку и составили на МФО протокол об административной ответственности. В дальнейшем, суд назначил организации штраф в размере 30 тысяч рублей – сообщает сайт регионального УФССП.

Приставы напоминают, что в случае нарушения закона коллекторами, граждане могут обратиться в УФССП России по Орловской области по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5.


Артём Ежаков
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