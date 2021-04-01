Главная » Новости



4:48, 1 апреля 2021 года Сегодня в Орловской области возобновляются краткосрочные свидания с заключенными Встречи с родными и близкими пока доступны лишь в некоторых региональных учреждениях УФСИН.





Краткосрочные свидания доступны подозреваемым, обвиняемым и осужденным в: ИК-2, 5, 6; КП-3, 7; СИЗО-1. Также, учитывая противоэпидемиологические требования, в учреждения областного УФСИН можно передать посылки.



Свидания будут проводиться с учетом всех требований безопасности с обеих сторон. На входе – термометрия, обязательны средства индивидуальной защиты.

В случае нарушения предписаний встреча будет немедленно завершена. С выявленными признаками ОРВИ посетителей отправят домой – сообщает сайт областного УФСИН.





Артём Ежаков



