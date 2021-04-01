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9:20, 1 апреля 2021 года С орловцев взимают больше налогов В ИФНС по городу Орлу рассказали о налоговых поступлениях за первые два месяца текущего года.





За этот период из налогов жителей Орла в коносолидированный бюджет РФ поступило более 2,2 миллиарда рублей – на 523,5 миллиона больше, чем за январь-февраль позапрошлого года.



В федеральный бюджет орловцы отдали около миллиарда рублей (+382 миллиона), в территориальный – 1,3 миллиарда (+131,5 миллиона) – сообщает пресс-служба ИФНС по городу Орлу.





Артём Ежаков



