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9:20, 1 апреля 2021 года

С орловцев взимают больше налогов

В ИФНС по городу Орлу рассказали о налоговых поступлениях за первые два месяца текущего года.


За этот период из налогов жителей Орла в коносолидированный бюджет РФ поступило более 2,2 миллиарда рублей – на 523,5 миллиона больше, чем за январь-февраль позапрошлого года.

В федеральный бюджет орловцы отдали около миллиарда рублей (+382 миллиона), в территориальный – 1,3 миллиарда (+131,5 миллиона) – сообщает пресс-служба ИФНС по городу Орлу.


Артём Ежаков
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