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17:55, 31 марта 2021 года В Орловской области приступили к активной вакцинации работников сферы образования Сфера образования занимает второе место в регионе по заболеваемости коронавирусом. Исправить это может вакцинация сотрудников школ и детских садов.





Если коронавирусом заболел один ученик, то на карантин уходит весь класс. Если директор - то закрыться может вся школа. Именно эти нормативы, продиктованные пандемией, и подтолкнули директора ливенской гимназии вакцинироваться от «COVID-19».



Елена Киселёва, директор гимназии г. Ливны: «Люди, работающие в сфере образования, должны думать не только о себе, но и об окружающих, о детях и коллективе. Если не заболею я, возможно, не заражу коллектив. Я понаблюдаю за своим самочувствием, расскажу коллегам. Если всё будет нормально, мы сформируем группу, которая будет готова. Мы уже списки составляем».

Для вакцинации используется двухкомпонентная векторная вакцина «Спутник V». Исследования подтвердили безопасность препарата, и его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Директор ливенской гимназии надеется, что её пример станет заразительным. Тем более этого требует ситуация.



Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы слышим руководителя нашего Управления Роспотребнадзора, который говорит, что на втором месте у нас по заболеваемости работники образования. Поэтому мы в этом направлении, по организованным коллективам, наши усилия и заостряем».

В Орловской области вакцинацию от коронавируса полностью прошли уже 24,5 тысячи человек. Ещё 10,5 тысяч пока получили только первый компонент вакцины.



По информации руководителя депздрава Ивана Залогина, в регионе прививки делают в 35 стационарных и трех мобильных пунктах, а также организована 31 мобильная медицинская бригада для вакцинации в ФАПах и в организованных коллективах.



За последнюю неделю из федерального центра в регион поступило почти 8000 доз вакцины «Спутник V». Они уже распределены по медорганизациям. Также в ближайшее время департамент здравоохранения планирует увеличить суточное количество вакцинирующихся - сейчас это приблизительно 2500 человек в день.





Антон Киселёв



