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18:02, 31 марта 2021 года

«Спасское-Лутовиново» станет площадкой Тотального диктанта

Всемирная акция проверки грамотности пройдет 10 апреля.


В Орловской области Тотальный диктант начнется в 14 часов. Проходить он будет на двух площадках – в областной библиотеке им. И.А. Бунина и в усадьбе Тургенева.

«Спасское-Лутовиново» впервые примет участников акции на своей территории. С такой инициативой выступил директор музея-заповедника Сергей Ступин, который сам уже не раз участвовал в написании Тотального диктанта.

Как сообщает сайт музея-заповедника, желающих проверить свою грамотность в Спасском ждет подарок – бесплатная экскурсия по дому И.С. Тургенева. Но учитывая, что количество мест ограничено, участникам необходимо зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта.

Напомним, что в этом году автором текста Тотального диктанта стал известный писатель и журналист Дмитрий Глуховский, автор романов «Метро 2033», «Сумерки», «Текст» и др.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте через две недели после его проведения.


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