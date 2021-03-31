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21:20, 31 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловский прокурор провел личный прием по резонансному делу о лекарствах. Владислав Малкин встретился с родителями детей, которым власти долгое время не выдавали нужные препараты и питание.

- Новые детские. С завтрашнего дня при назначении детских доплат, кроме денежных будут учитывать и имущественные доходы.



- Сфера образования занимает второе место в регионе по заболеваемости коронавирусом. Исправить это может вакцинация сотрудников школ и детских садов.



- И вкусно, и полезно. В Орле прошел кулинарный чемпионат Baby Skills.



- С понедельника на строительстве новой школы в Орле увеличат штат до 120 рабочих.



- Первые шаги к будущему чемпионству. В Орле гимнасты борются за награды.



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