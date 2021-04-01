Митин покидает пост главы МУП «ТТП»

Имя своего преемника Митин не назвал. Он пожелал будущему главе предприятия «сил и терпения на этой непростой должности», а также «вывести муниципальный транспорт на новый уровень».
«Большую часть задуманного мне и моим коллегам удалось осуществить. Так, из глобального, мы открыли автобусное направление, увеличили количество трамваев и троллейбусов на линиях, отремонтировали тяговые подстанции и троллейбусное депо, увеличили зарплату водителям в два раза, оснастили транспорт камерами и системами ГЛОНАСС. Это всего лишь за год. И всё – в период пандемии», – сообщил Митин.