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9:55, 1 апреля 2021 года

Митин покидает пост главы МУП «ТТП»

Вчера он объявил о своем решении коллективу.


Митин возглавил орловское «Трамвайно-троллейбусное предприятие» по срочному трудовому договору 27 марта 2020 года. На посту он сменил Юрия Гордюшина.

Главой «ТПП» Митин пробыл немногим больше года. В социальных сетях он подвел итоги своего руководства.
«Большую часть задуманного мне и моим коллегам удалось осуществить. Так, из глобального, мы открыли автобусное направление, увеличили количество трамваев и троллейбусов на линиях, отремонтировали тяговые подстанции и троллейбусное депо, увеличили зарплату водителям в два раза, оснастили транспорт камерами и системами ГЛОНАСС. Это всего лишь за год. И всё – в период пандемии», – сообщил Митин.
Имя своего преемника Митин не назвал. Он пожелал будущему главе предприятия «сил и терпения на этой непростой должности», а также «вывести муниципальный транспорт на новый уровень».

Фото со страницы Андрея Митина «ВКонтакте»




Артём Ежаков
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