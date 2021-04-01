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10:19, 1 апреля 2021 года Орловский полицейский осужден на полтора года за мошенничество Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.





Было доказано, что начальник отделения УГРО по Болховскому району в июне позапрошлого года обманом, использовав служебное положение, получил от совершившей административное преступление орловчанки и её матери 40 тысяч рублей. Деньги предназначались для непривлечения женщины к уголовной ответственности, которой не должно было быть – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.



Приговором суда полицейский проведет в колонии общего режима полтора года. Вдобавок, ему запретили занимать должности в правоохранительной системе на два года, а также лишили звания подполковника юстиции. После вступления приговора в законную силу полицейский будет уволен по отрицательным основаниям – сообщает пресс-служба областного УМВД.





Артём Ежаков



