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10:49, 1 апреля 2021 года Свыше 25 тыс. орловцев завершили вакцинацию «Спутником V» Ход прививочной кампании обсудили на вчерашнем заседании регионального штаба по вакцинации.





По состоянию на вчерашний день первый компонент отечественного препарата получили 36 005 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 25 385 человек.



Продолжается иммунизация работников промышленности – полностью прошли курс вакцинации порядка полутора тысяч человек. В сфере общественного питания оба компонента «Спутника V» получили примерно 800 человек – сообщает региональный информационный портал.



Напомним, что согласно скорректированному плану прививочной кампании против коронавируса, Орловская область получит порядка 359 тысяч доз вакцины. Об этом заявил в минувшую пятницу глава местного департамента здравоохранения Иван Залогин.



Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг, областную электронную регистратуру, мобильное приложение 2DR.RU и единый телефон 122.





Артём Ежаков



