Главная » Новости



11:15, 1 апреля 2021 года В Орле такси стало участником ДТП Есть пострадавший.





Инцидент произошел сегодня. Около часа ночи в районе дома № 52 по улице Розы Люксембург 22-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с остановившимся для высадки пассажира такси марки Škoda Octavia. От удара первую машину отбросило на дорожное ограждение. В аварии пострадал 23-летний пассажир Daewoo Nexia, лечиться он будет амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД









Артём Ежаков



