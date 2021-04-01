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11:32, 1 апреля 2021 года В Орловской области выявлен 61 случай коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 32 493).



На лечении – 2 182 человека. Накануне выписаны 64 орловца (всего – 29 810). Смертность в регионе осталось на прежней отметке в 501 летальный исход (новых смертей за сутки не выявлено).



Суточная заболеваемость в России – 9 169 (всего – 4 554 264), число выздоровевших – 10 247 (всего – 4 176 419). Общее число летальных исходов – 99 233 (+ 383 случая за сутки). На лечении – 278 612 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



