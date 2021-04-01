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11:36, 1 апреля 2021 года

Охота в Нарышкинском природном парке запрещена

На Орловщине открылся сезон охоты на некоторые виды птиц. Однако «тургеневское» увлечение разрешено далеко не во всех районах области. К ним относятся Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский и ряд других районов. В этот список включили и Нарышкинский природный парк.


Нарышкинский природный парк - это более 8,5 тысяч гектаров земли. Он входит в состав Хотынецкого природного парка. Раньше эта территория была общедоступной. С января этого года, по указу губернатора, она стала природоохранной. Кстати, в этом году территория парка немного расширилась: на 3 квадратных километра. 
 
Государственный инспектор Хотынецкого природного парка Владимир Ефремов работает здесь около 15 лет. Он – «хранитель» этих лесов. Каждую зверюшку и деревце знает наперечет. Часами может рассказывать о лесных обитателях. А здесь водятся выхухоль, норка, бобр, заяц, лиса, сурок-байбак, косуля европейская, олень пятнистый, лось.
 
В этом году, чтобы пережить холода, животные часто приходили подкрепиться к подкормочным площадкам. Их в парке - шесть. Лесные жители уплетали кукурузу и овёс. За зиму съели почти 10 тонн. А косули, лоси и олени приходят за минеральной подкормкой – соль в их рационе должна быть обязательна.
 
С начала года звери и птицы - запретная добыча на этой территории. Даже просто находиться в Нарышкинском природном парке с ружьем запрещено законом. 
 
Кстати, в Орловской области - порядка 30 тысяч владельцев оружия. В преддверии сезона охоты лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии напоминает: нарушение правил в сфере оборота оружия влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. 
 
Так, за несоблюдение установленных правил транспортировки и перевозки охотничьего и спортивного оружия предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. За нарушение правил хранения и ношения оружия недобросовестным владельцам грозит штраф от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение прав на приобретение и хранение оружия сроком до одного года. А если ружье не поставлено на учет, то сумма на порядок увеличивается. 
 
В любом случае, всем, кто в ближайшее время собирается идти на уток и вальдшнепа следует проверить, можно ли на выбранной территории «добывать птицу», и помнить о правилах безопасного поведения во время охоты.



Юлия Сабельникова
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