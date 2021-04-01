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11:48, 1 апреля 2021 года Пора записываться в школу! Родителям будущих орловских первоклашек нужно подать заявление на зачисление ребенка в образовательную организацию.





Принимать документы будут до 30 июня. Подать их можно непосредственно в учреждении или через портал госуслуг. Приказ о зачислении первоклашек должен быть подписан через три дня после завершения приема заявлений.





Мария Семак



