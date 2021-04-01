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12:02, 1 апреля 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 1 апреля.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 40; Мценский район – 9; Колпнянский – 5; Болховский и Малоархангельский – по 2; Орловский и Урицкий районы, а также Ливны – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразился 61 житель региона, выздоровели – 64. Смертность осталась на отметке в 501 летальный исход.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



