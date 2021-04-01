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12:04, 1 апреля 2021 года Сегодня в России стартует весенняя призывная кампания Военный комиссариат Орла и комиссии всех муниципальных образований приступили к работе.





Отметим, что наша область вошла в число лидеров по патриотическому воспитанию и призыву. Несмотря на то, что осенняя кампания проходила в жестких условиях пандемии, план по призыву был выполнен. В армию отправились больше полутора тысяч новобранцев.



Весенняя кампания продлится до 15 июля.





Мария Семак



