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Главная » Новости

12:10, 1 апреля 2021 года

Орловский отряд «ЛизаАлерт» набирает единомышленников

С приходом весны у поисковиков начинается напряженный сезон. Чаще всего теряются пожилые люди, которые уходят на прогулку в лес, в парк, по городу и не возвращаются.


Тех, кто желает присоединиться к поисковому отряду, ждут в ближайшее воскресенье в Медведевском лесу – там состоятся практические учения. 
 
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» познакомят новичков с методами работы, расскажут о том, какое оборудование используют во время «лесного прочеса». Заодно объяснят, что значит это словосочетание и другие специальные термины. Всех, кто чувствует в себе силы стать добровольцем, ждут в воскресенье, 4 апреля. Место встречи - Медведевский лес. Подробности - на страницах отряда в социальных сетях. 
 
Мария Петракова, руководитель направления регистрации добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «С собой нужно взять поесть и попить, и одеться нужно подобающе лесу: обязательно высокая обувь и одежда, которая будет защищать от ветра. Оборудование будет предоставляться на месте».
 
В отряде - больше 20 направлений. В том числе - беспилотная авиация. И поисковикам нужны люди, умеющие управлять коптерами. 
 
Максим Демидов, руководитель направления беспилотной авиации добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: Два-три активных пилота обязательно должны быть на регион. В принципе, мы выполняем те же задачи, что и пешие группы, но гораздо быстрее. Чтобы закрыть поле 500 на 500 метров требуется 6-8 человек и 6-7 часов поиска. Для выполнения этой же задачи одному пилоту достаточно полтора часа».



Мария Семак
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