В Орле проходит Первенство России по бадминтону среди спортсменов до 19 лет

Турнир подобного уровня в нашем городе проводится впервые, хотя Орловская федерация бадминтона уже принимала два всероссийских соревнования - «Встающие на крыло» и «Орленок», а также Первенство ЦФО. И это - основания для дальнейшего развития этого вида спорта в нашем регионе. О поединках, которые уже проходят, и о возможных перспективах - в материале корреспондента ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.

На Первенстве России в Орле собрались порядка сотни спортсменов. Количество участников ограничено возрастом – за медали национального турнира борются спортсмены не старше 19 лет. Молодые, но уже опытные. Один из показателей мастерства – розыгрыш волана на большой высоте. Чтобы успеть за снарядом, игрокам приходится очень быстро перемещаться по площадке. В среднем за матч спортсмен преодолевает до 10 километров.

Бадминтон – олимпийский вид спорта. Пальму первенства на Олимпе в нем держат азиатские страны. Но у России есть шанс догнать соперников. Свой вариант решения проблемы предлагает президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин.

Александр Мисуркин, Герой России, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Все наши усилия как раз и направлены на то, чтобы люди смогли, захотели для себя открыть что-то вновь. Девять человек из десяти ответят, что знают, что такое олимпийский бадминтон и умеют в него играть. Но это совершенно не то же самое, что спортивный олимпийский бадминтон».

Федерация бадминтона Орловской области готовится к строительству собственного комплекса в регионе - чтобы наших представителей на Первенствах России было как можно больше. Текущий же турнир завершится 4 апреля. Кроме личных соревнований, всех его участников ждут схватки в парах и командах.