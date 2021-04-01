Моральный вред за нарушение трудовых прав: срок подачи иска

В декабре Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий возможность обращения работника в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного нарушением его трудовых прав.

Причину появления этого законопроекта и его положения комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации» разработан в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2020 г. № 35-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.М.Четыза». Этим постановлением Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 392 Трудового кодекса РФ не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в случаях, когда требование заявлено в суд после вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены полностью или частично.



Ст. 21 ТК РФ право на компенсацию морального вреда отнесено к числу основных прав работника. В соответствии с положениями ст. 237 Кодекса моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора, а в случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.



Сроки исковой давности по делам о защите трудовых прав установлены в ст. 392 ТК РФ. Согласно части первой данной статьи работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.



При этом на законодательном уровне не установлены сроки для обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в том числе после их восстановления решением суда, Суды часто отказывают в удовлетворении подобных исков, ссылаясь на пропуск истцами сроков, указанных в ст. 392 ТК РФ. В связи с этим практически невозможно компенсировать моральный вред, причиненный нарушением трудовых прав, после того, как факт такого нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены.



В целях обеспечения надлежащей защиты нарушенных трудовых прав в части возмещения причиненного таким нарушением морального вреда, законопроектом предлагается установить, что требование о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено работником одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.



По мнению Алексея Ястребова, принятие данного законопроекта создаст дополнительный правовой механизм для защиты трудовых прав граждан, поскольку позволит предъявлять иски о компенсации морального вреда, вызванного незаконным увольнением или другими нарушениями трудового законодательства после вступления в силу решения суда о восстановлении нарушенных прав работников.