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Главная » Новости

13:08, 1 апреля 2021 года

На Орловщине открыта «горячая линия» по вопросам снабжения лекарствами детей с инвалидностью

Она начала работу 1 апреля.


«Горячая линия» организована по распоряжению прокурора Орловской области Владислава Малкина. Она посвящена вопросам защиты прав детей с инвалидностью на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием.

Телефоны для связи:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

8 (4862) 43-63-89; 8 (903) 637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области.

Результаты работы «горячей линии» и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей с инвалидностью на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области – сообщает сайт ведомства.


Артём Ежаков
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