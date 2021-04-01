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13:08, 1 апреля 2021 года На Орловщине открыта «горячая линия» по вопросам снабжения лекарствами детей с инвалидностью Она начала работу 1 апреля.





«Горячая линия» организована по распоряжению прокурора Орловской области Владислава Малкина. Она посвящена вопросам защиты прав детей с инвалидностью на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием.



Телефоны для связи:



• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;



• 8 (4862) 43-63-89; 8 (903) 637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области.



Результаты работы «горячей линии» и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей с инвалидностью на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



