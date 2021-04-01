Семейный бизнес получит законодательное основание

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении закрепить понятие «семейный бизнес» в законодательстве. По его словам, работа в этом направлении сейчас ведется с правительством страны.

Президент заметил, что «предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счет». «Да, в этом плане мы с ними совпадаем», – согласился глава ТПП.

Ранее ТПП также предлагала идею создания семейного патента. Как пояснял Катырин, сейчас руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они «находятся в тени». В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.



Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов заметил, законодательное закрепление семейного бизнеса очень важный шаг для государства и частного сектора, не только с точки зрения совершенствования нормативно-правовой базы, но в первую очередь для возможности государственной поддержки и стимулирования создания семейных предприятий. Ведь общеизвестно, что именно семейный бизнес во многих государствах, таких как Италия, Германия, Франция и ряде других, можно сказать, основа национальной экономической системы в разных ее отраслях. Люди гораздо больше доверяют качеству продукции произведенной именно семейными компаниями, будь то фермерские хозяйства или небольшие кондитерские. А государство в свою очередь во многом решает проблему трудоустройства и роста налоговых поступлений, развивая на своей территории семейный бизнес.