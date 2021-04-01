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14:55, 1 апреля 2021 года В Орловском онкологическом диспансере начались обследования пациентов на новом компьютерном томографе Новый аппарат был приобретен за 64 миллиона рублей на средства федерального бюджета по программе нацпроекта «Здравоохранение». Сотрудники рентгенодиагностического отделения диспансера говорят, что возможностей теперь стало намного больше.





Название нового КТ говорит само за себя – Revolution EVO. Это самый мощный томограф в регионе. Он открывает много новых возможностей как для рентгенологов, так и для пациентов, и это не только высокая точность исследований при минимальной лучевой нагрузке. Аппарат позволяет принимать пациентов весом до 250 килограммов. Благодаря широкому кольцу с реанимационными больными можно проводить большее количество манипуляций. На новом томографе можно делать КТ-ангиографию, КТ-перфузию и исследовать сердце. Появилась возможность обследовать пациентов с наличием металлических конструкций – протезами, спицами, стентами. К новому томографу прилагаются специализированные программные пакеты именно по онкологии, что позволит комплексно подойти к исследованию данных. На данный момент Орловский онкологический диспансер имеет два компьютерных томографа. На одном аппарате исследуют онкологических больных, на другом - пациентов из поликлиник, что значительно ускорило диагностику заболеваний.





Елена Литинская



