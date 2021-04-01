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13:30, 1 апреля 2021 года В Орле вынесен приговор бывшему тюремщику Он проведет в колонии общего режима три с половиной года.





В минувшем апреле бывший сотрудник ИК-5 договорился с осужденным о передаче последнему алкоголя и телефонов за взятку общей суммой в 33 тысячи рублей. Спиртное в руки осужденного попало, а вот доставку телефонов пресекли сотрудники регионального отдела собственной безопасности УФСИН России.



Суд первой инстанции приговорил экс-тюремщика к трем с половиной годам колонии общего режима и троекратному от суммы взятки штрафу – 99 тысяч рублей. Помимо основного приговора, мужчину лишили звания прапорщика внутренней службы и запретили ему занимать определенные должности в течение четырех лет.



Приговор был обжалован стороной защиты, но вердикт остался без изменений – сообщает сайт областного суда.





Артём Ежаков



