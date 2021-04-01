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15:00, 1 апреля 2021 года В Ливнах пропавший без вести мужчина найден погибшим Тело 41-летнего местного жителя обнаружили в реке Сосне.





Ливенец пропал 1 января 2021 года. Он пошел в гости, и по пути ему надо было пересечь понтонный мост через реку Сосну. Удалось установить, что мужчина спустился к переправе, после чего его след оборвался. Поисковые мероприятия результатов не дали.



Тело ливенца заметили местные рыбаки. Оно плыло недалеко от берега под городским парком в Ливнах.



По факту гибели мужчины проводится расследование – сообщает сетевое издание «Уездный Город. Ливны» со ссылкой на местное СУ СК.





Артём Ежаков



