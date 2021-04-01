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Главная » Новости

15:39, 1 апреля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Сегодня первые призывники этого года побывали на медкомиссии. Ковид выдвинул призыву особые условия.

- По работе и награда. В 11 муниципалитетах затягивают с заключением контрактов по нацпроектам.

- На Орловщине начался сезон охоты. Однако запретная территория для людей с ружьем в этом году увеличилась.

- В одной связке. В болховской Школе безопасности учат не только азам туризма, но и умению побеждать страх и доверять товарищу по команде.

- По новым правилам. С сегодняшнего дня экзамен на водительские права - изменяется.

- Кто будет защищать хоккейную честь Орловщины» в Сочи? Победитель Ночной хоккейной лиги - назван.


Вести-Орёл
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