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15:39, 1 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня первые призывники этого года побывали на медкомиссии. Ковид выдвинул призыву особые условия.



- По работе и награда. В 11 муниципалитетах затягивают с заключением контрактов по нацпроектам.



- На Орловщине начался сезон охоты. Однако запретная территория для людей с ружьем в этом году увеличилась.



- В одной связке. В болховской Школе безопасности учат не только азам туризма, но и умению побеждать страх и доверять товарищу по команде.



- По новым правилам. С сегодняшнего дня экзамен на водительские права - изменяется.



- Кто будет защищать хоккейную честь Орловщины» в Сочи? Победитель Ночной хоккейной лиги - назван.



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