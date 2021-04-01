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16:11, 1 апреля 2021 года Не все районы Орловской области заключили контракты на реализацию нацпроектов Провинились главы одиннадцати муниципалитетов. Возникшие проблемы разбирали сегодня на совещании с губернатором в формате ВКС.





Контракты на реализацию нацпроектов должны быть заключены до 1 апреля. Но одиннадцать муниципалитетов Орловской области не уложились в сроки. Главы этих районов сегодня пообещали «закрыть» эту строчку за ближайшие три недели.



Больше всего незаключенных контрактов в нацпроекте «Образование». По подпрограмме «Успех каждого ребёнка» на просрочке 14 контрактов, по «Современной школе» - 2. Также в списке отстающих - федеральный проект «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда». Губернатор дал понять главам, что в будущем их нерасторопность отразиться на дополнительном финансировании муниципалитетов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Каждый год мы определяем критерии по ранжированию районов и определению мер поддержки. Прошу показатели сегодняшнего дня включить в итоговый результат оценки районов. Соответственно будем определять тогда распределение средств».





Антон Киселёв



