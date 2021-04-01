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16:18, 1 апреля 2021 года Орловская антимонопольная служба подвела годовые итоги работы Их озвучили на заседании общественного совета при ведомстве.





Резонансным делом стало незаконное расторжение контракта с перевозчиком отходов со стороны «Зеленой рощи». На его место региональный оператор без проведения торгов взял другую компанию и был в итоге оштрафован на полмиллиона рублей.



Пополнился в минувшем году и реестр недобросовестных поставщиков. Один из них попал туда за снабжение бюджетного учреждения продуктами питания сомнительного качества. Попала в реестр и одна строительная компания, недобросовестно проводившая дорожный ремонт.



Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «"Посейдон" после заключения контракта с УКХ на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Северном районе не исполнило предусмотренные контрактом обязательства практически на 80% от общего объема".





Антон Киселёв



