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Главная » Новости

16:49, 1 апреля 2021 года

В вооружённые силы РФ призовут около тысячи орловцев

Сегодня в области стартовала кампания по сбору новобранцев.


Пандемия вносит коррективы в третий призыв подряд. Противоэпидемиологические меры будут сопровождать призывников от военкомата до воинской части. Прибыв к месту службы, новобранцы пройдут двухнедельный карантин.

В областной столице служить отправятся чуть больше 260 человек. Их ждут в батальоне Почетного караула, в войсках специального назначения и прочих родах войск.

Что касается уклонистов, то в военкомате отмечают сложившуюся положительную тенденцию – бегать от армии стали меньше. В Орле от службы скрываются свыше 250 человек.

Нередко призывники не соглашаются с решением призывных комиссий о своей годности к армейскому быту.

Валентина Старовойтова председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «У нас есть возможность направить ребят на дополнительное обследование, в организации работает специалист по медицинским вопросам, которая может посоветовать пройти обследование в других клиниках, если вы не согласны с решением призывной комиссии».

Продлится призывная кампания три с половиной месяца – до 15 июля.


Юлия Опанасюк
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