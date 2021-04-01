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17:10, 1 апреля 2021 года В Орле поступило сообщение о минировании мэрии Ситуацию прокомментировал начальник управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов.





Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Поступило сообщение, что здание администрации города Орла заминировано. В соответствии с инструкциями все посетители, а также сотрудники администрации были эвакуированы, и в настоящий момент правоохранительные органы проводят обследование здания».

По словам Тарасова, признаков посторонних предметов на данный момент не обнаружено.





Артём Ежаков



