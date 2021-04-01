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17:28, 1 апреля 2021 года Орловский педагог применяет навыки мудрых в Школе безопасности Кстати, школе, где учат преодолевать препятствия, воспитывать волю и характер, исполняется 10 лет.





Педагог дополнительного образования болховского Детского дома творчества Сергей Яковлев занял второе место в региональном этапе конкурса WorldSkills Russia в дисциплине «Навыки мудрых». Он представлял компетенцию «Организация экскурсионных услуг», его специализация - экстремальный туризм, который сейчас весьма популярен. А уж мест для активных туристов на болховской земле предостаточно, и местная молодежь с радостью знакомится с альпинистским инвентарем и осваивает приемы лазания по горам и деревьям.



Болховская Школа безопасности существует при Доме творчества уже 10 лет. За это время ребята неоднократно становились победителями областных и призерами всероссийских соревнований.



Кстати, скоро пройдут областные соревнования по технике пешеходного туризма на Кубок исследователя Русанова. Болховскую команду будет представлять Никита Ветров. В детстве лазил по деревьям, и эта страсть у него, как и у других мальчишек и девчонок, превратилась в любимое хобби. Правда, в Школе безопасности пришлось запомнить множество терминов, научиться вязать узлы и управляться с альпинистским оборудованием.



А еще школа не только помогает преодолевать препятствия, но и бороться со своими страхами и неуверенностью. У некоторых пока еще нет медалей, но уже есть свои маленькие рекорды. И все это благодаря педагогу Сергею Яковлеву.





Татьяна Тимохина



