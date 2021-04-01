четверг 1.04.2021 18:56:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:28, 1 апреля 2021 года

Орловский педагог применяет навыки мудрых в Школе безопасности

Кстати, школе, где учат преодолевать препятствия, воспитывать волю и характер, исполняется 10 лет.


Педагог дополнительного образования болховского Детского дома творчества Сергей Яковлев занял второе место в региональном этапе конкурса WorldSkills Russia в дисциплине «Навыки мудрых». Он представлял компетенцию «Организация экскурсионных услуг», его специализация - экстремальный туризм, который сейчас весьма популярен. А уж мест для активных туристов на болховской земле предостаточно, и местная молодежь с радостью знакомится с альпинистским инвентарем и осваивает приемы лазания по горам и деревьям.

Болховская Школа безопасности существует при Доме творчества уже 10 лет. За это время ребята неоднократно становились победителями областных и призерами всероссийских соревнований.

Кстати, скоро пройдут областные соревнования по технике пешеходного туризма на Кубок исследователя Русанова. Болховскую команду будет представлять Никита Ветров. В детстве лазил по деревьям, и эта страсть у него, как и у других мальчишек и девчонок, превратилась в любимое хобби. Правда, в Школе безопасности пришлось запомнить множество терминов, научиться вязать узлы и управляться с альпинистским оборудованием.

А еще школа не только помогает преодолевать препятствия, но и бороться со своими страхами и неуверенностью. У некоторых пока еще нет медалей, но уже есть свои маленькие рекорды. И все это благодаря педагогу Сергею Яковлеву.


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.