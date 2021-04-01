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17:38, 1 апреля 2021 года Работающие пожилые орловцы могут остаться на больничном до мая Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет и старше.





Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба и утверждено указом губернатора Орловской области № 147 от 1 апреля 2021 года. Претендовать на продление листка нетрудоспособности с 1 по 30 апреля могут граждане в возрасте от 65 лет, добровольно ушедшие на самоизоляцию. Действие указа не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске – говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.



«Коллеги, здесь все должны понимать, что скорее всего, исходя из складывающейся ситуации, это будет уже окончательное решение – до 1 мая», – заявил присутствующим губернатор. После завершения заседания штаба глава региона прокомментировал принятое сегодня решение.

Андрей Клычков, губернатор Орловский области: «Скорее всего, исходя из текущей ситуации, 1 мая - это окончательный срок. Дальше уже вернёмся к обычной жизни, в том числе с этой категорией. И отрадно, говоря про 65+, отметить, что большая часть людей, кто прошёл сейчас вакцинацию, как раз из этой группы риска».





Артём Ежаков



