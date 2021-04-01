Работающие пожилые орловцы могут остаться на больничном до мая

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17:38, 1 апреля 2021 года
Работающие пожилые орловцы могут остаться на больничном до маяРечь идет о гражданах в возрасте от 65 лет и старше.
Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба и утверждено указом губернатора Орловской области № 147 от 1 апреля 2021 года. Претендовать на продление листка нетрудоспособности с 1 по 30 апреля могут граждане в возрасте от 65 лет, добровольно ушедшие на самоизоляцию. Действие указа не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске – говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
После завершения заседания штаба глава региона прокомментировал принятое сегодня решение.
«Коллеги, здесь все должны понимать, что скорее всего, исходя из складывающейся ситуации, это будет уже окончательное решение – до 1 мая», – заявил присутствующим губернатор.
Андрей Клычков, губернатор Орловский области: «Скорее всего, исходя из текущей ситуации, 1 мая - это окончательный срок. Дальше уже вернёмся к обычной жизни, в том числе с этой категорией. И отрадно, говоря про 65+, отметить, что большая часть людей, кто прошёл сейчас вакцинацию, как раз из этой группы риска».
Артём Ежаков