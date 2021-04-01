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18:06, 1 апреля 2021 года На Орловщине успешно пройден отопительный сезон Итоги отопительного сезона и планы на ближайшие 5 лет обсудили сегодня на рабочей встрече губернатор Андрей Клычков и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Орел» Александр Грачев.





Как сообщает информационный портал Орловской области, отопительный сезон на Орловщине пройден успешно. Все системы газотранспорта Орловской области сработали надежно.



Сейчас газовики готовятся к новому осенне-зимнему периоду. Ведется работа

по обновлению фонда газораспределительных коммуникаций. Одно из приоритетных направлений - реконструкции существующих газопроводов. На эти цели в 2021 году будет выделено более 35 млн рублей.



По итогам реализации программы на 2021-2025 годы общий уровень газификации региона достигнет 90,6%.



Как отметил Андрей Клычков, от работы «Газпрома» зависит дальнейшее инвестиционное развитие региона. Прежде всего, это касается газоснабжения резидентов особой экономической зоны «Орел» и территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Орловское Информбюро



