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18:09, 1 апреля 2021 года Орловские железнодорожники намерены свести ДТП к нулю В Орловской области проводится акция «Внимание! Переезд!».





С 15 марта по 9 апреля на столичной магистрали проводится профилактическая акция «Внимание, переезд!». Цель акции – снижение аварийности на железнодорожных переездах. В Орловско-Курском регионе МЖД реализуют комплексные мероприятия, включающие в себя как ремонт и содержание переездов, так и разъяснительную работу с водителями.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «На самих переездах проводим с водителями беседы, раздаём памятки безопасности, встречаемся в автопредприятиях, в автошколах. То есть пытаемся максимально охватить водителей, потому что в 99%, как показывает статистика, случаев столкновения с поездами виноваты водители автотранспорта. Результаты работы этой видны, в целом в Орловско-Курском регионе за 2020 год зафиксировано всего одно ДТП, но даже один случай не даёт нам повода расслабляться, поэтому мероприятия проводятся в течение всего года».

Губернатором Орловской области и начальником Московской железной дороги утверждён «Комплексный план обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах Орловской области на 2021 – 2022 годы». Планом предусмотрены совместные мероприятия по профилактике ДТП на переездах, ремонту автодорог на подходах к переездам, закрытию малодеятельных переездов, оборудованию переездов с наиболее интенсивным автомобильным движением системами фотовидеофиксации и многое другое.



Как рассказали в Орловской дистанции пути, запланированы работы по асфальтировке более 30 железнодорожных переездов, замене трёх резинокордовых настилов. На это время переезды закрываться не будут, движение пустят по одной полосе.



Не надеяться на русский авось, остановиться у знака «СТОП», убедиться, что проезд безопасен, после чего продолжать движение - вот чего добиваются от водителей железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Проводя подобные мероприятия, хотим обратиться к водителям и призвать их к ответственности и сознательности при пересечении железнодорожных переездов. Лучше подождать минуту, чем подвергнуть угрозе как свою жизнь и здоровье, так и жизнь железнодорожников».

Совместные рейды за прошедший год помогли предотвратить порядка 40 потенциальных ДТП на переездах Орловско-Курского региона МЖД, которые могли бы привести к тяжелым последствиям. Каким – нетрудно рассчитать, зная условия нехитрой задачки: если поезд идёт со скоростью 120 километров в час, его тормозной путь составляет полтора километра.





Ирина Костина



