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18:52, 1 апреля 2021 года Птицы – в музее Орловский краеведческий музей приглашает на выставку «На крыльях радуги».





В Орловском краеведческом музее открылась выставка фотографий известных орловских фотохудожников Дмитрия Голубева и Александра Лебедева – больших знатоков флоры и фауны Орловской области.



Мастера живого кадра и съемок на натуре представили зрителям видовое разнообразие пернатых, которые проживают в нашем регионе и даже показали съемочную аппаратуру, которая помогает максимально приблизить птицу к человеку.



Выставка продлится до конца апреля.





Эва Стасюлевич



