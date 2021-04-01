Главная » Новости



18:59, 1 апреля 2021 года На Орловщину слетаются птицы Сегодня - День птиц. Дата празднования выбрана не случайно - как раз в этом время из теплых краев возвращаются перелетные стаи. Чтобы узнать, какие виды пернатых обретаются в нашем регионе, с местными орнитологами встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Журавлей над городом увидишь нечасто. Наблюдать редкий, праздничный полёт - ценный подарок к Международному Дню птиц. Отмечают его и орнитологи. В нашем городе этих специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Сергей Недосекин - председатель Орловского отделения «Союза охраны птиц России». Сейчас активисты проводят акцию «Весна идет», в которой может поучаствовать любой желающий.



Сергей Недосекин, председатель Орловского отделения «Союз охраны птиц России»: «Нужно отметить прилет нескольких видов птиц - аист, городская ласточка, иволга, кукушка - в той местности, где человек проживает. Когда человек видит птиц, он отмечает эти дни и отправляет на «Нужно отметить прилет нескольких видов птиц - аист, городская ласточка, иволга, кукушка - в той местности, где человек проживает. Когда человек видит птиц, он отмечает эти дни и отправляет на портал «BIODAT»

А вот местным уткам улетать ни к чему: их и здесь неплохо кормят. В апреле они начинают подыскивать себе пары и гнездиться. Так же, как их перелетные сородичи.



Денис Свиридов, орнитолог, главный специалист управления экологического надзора и природопользования: «Активно идет прилет и пролет птиц. Все птицы сейчас стремятся к местам своего гнездования. Уже зафиксированы первые серые цапли, белые аисты, вяхири, утки, начался активный пролет чибиса, продолжается массовый пролет гуся - белолобого и гуменника, появились лебеди-шипуны».

Кому-то птица - объект для изучения, а кому-то - добыча. Орнитологи рекомендуют охотникам быть внимательными и не стрелять по редким видам. Например, к ним относится гусь-пискулька.



Денис Свиридов, орнитолог, главный специалист управления экологического надзора и природопользования: «Он занесен в Красную книгу Российской Федерации. Отличить его можно по маленькому размеру, короткой шее и очень писклявому голосу, за что он и получил свое название. Он обычно летит в общей стае с другими гусями - с белолобым гусем, с гуменником. И когда стая летит над охотником, очень важно выявить эту птицу и не стрелять в нее».

Дмитрий Голубев в птиц - стреляет. Правда, исключительно из «фото-ружья». У каждой пернатой свой характер, к которому нужно найти подход и только потом сделать кадр.



Дмитрий Голубев, фотограф-анималист, орнитолог: «Это не как модель, с которой можно договориться. А нужно найти самому место, придти в нужное время и снять».

Чтобы полюбоваться красотой птиц, не обязательно ждать конкретного дня в году и искать их через объектив фотоаппарата. Достаточно сделать кормушку возле дома и пернатые будут радовать вас каждый день.





Юлия Сабельникова



