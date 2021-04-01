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19:15, 1 апреля 2021 года В Орле десять молодых семей получили сертификаты на получение жилья Еще одна семья ожидает этого момента.





Десяти орловским семьям вручили свидетельства на получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле».



Одно из условий участия — возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Сертификат компенсирует 30-35% от стоимости будущего жилья, сообщает сайт мэрии Орла. Получившим сертификаты семьям стоит поспешить, ведь

воспользоваться свидетельством можно лишь в течение 7 месяцев.



«Правом на первоочередное предоставление социальной выплаты участникам программы могут воспользоваться молодые семьи, воспитывающие трех и более детей, молодые семьи, имеющие на воспитании ребенка-инвалида, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, который имеет статус «одинокая мать». Все семьи, получившие свидетельства, являются многодетными и относятся к льготной категории, имеющей право на первоочередное получение социальной выплаты. В ближайшее время будет заключено дополнительное соглашение о предоставлении в текущем году субсидии на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья еще одной молодой семье», — рассказала начальник жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Ольга Садовникова.





Орловское Информбюро



