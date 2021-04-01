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21:19, 1 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Пауза перед выходом. Коронавирусные ограничения продлены еще на месяц.



- Экстренный перерыв. Сегодня рабочий день городских чиновников был прерван - поступило сообщение о минировании здания администрации Орла.



- Начался весенний призыв. Этой весной в вооруженные силы страны Орловщина должны отправить порядка тысячи парней.



- Птицы начинают возвращаться домой. Есть среди них и краснокнижные.



- Орловские железнодорожники намерены свести ДТП к нулю. В Орловской области проводится акция «Внимание! Переезд!».



- Победы посвящены герою. В Орле проходят соревнования памяти Владимира Сечкина.





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