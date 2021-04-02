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9:07, 2 апреля 2021 года

В Орловской области выберут лучшие семьи

Объявлен приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 2021».


Как сообщает региональный департамент соцзащиты населения, принять участие в конкурсе могут семьи, проживающие в Орловской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или уже воспитавшие детей. Семьи должны активно участвовать в жизни своего района, иметь различные награды, уделять внимание эстетическому воспитанию детей, приобщать их к творчеству, искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре, спорту. Одна семья может представить работы по нескольким номинациям:

• «Многодетная семья»;
• «Молодая семья»;
• «Сельская семья».

Заявки на участие принимаются в отделах (филиалах) Областного центра социальной защиты населения по месту жительства до 23 апреля 2021 года.
Также необходимо предоставить портфолио «Семейный альбом», включающий фото и письменный рассказ об истории семьи: семейный стаж; история знакомства родителей, место работы (вид деятельности) родителей, история рождения детей, традиции передачи имен в семье; семейные традиции воспитания детей и их достижения; увлечения семьи, членов семьи; организация досуга в семье; участие в общественной жизни, сведения о награда семьи и другое.

Семьям, занявшим 1 место в каждой номинации, вручат грамоты и ценные подарки.

Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2021».

Получить консультацию об условиях конкурса можно по телефону 8 (4862) 42-37-38.


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