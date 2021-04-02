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Главная » Новости

7:29, 2 апреля 2021 года

Орловскому лесному хозяйству купили грузовики

Четыре новых автомобиля ГАЗ-33086 «Земляк» обошлись бюджету дешевле, чем предполагалось.


На торгах удалось сэкономить 798 тысяч рублей. Всего за четыре грузовика отдали 10 миллиона 600 тысяч рублей. «Скидку» потратят на дополнительное противопожарное оборудование.

Заказчик получит автомобили в течение 60 дней с момента подписания контракта – соглашение планируют оформить 12 апреля.

Машины будут использоваться для работ по предупреждению, профилактике и ликвидации лесных пожаров – сообщает региональный информационный портал.

За два года лесному хозяйству Орловщины приобрели 24 спецмашины. Закупки проходили в рамках национального проекта «Экология».

фото регионального информационного портала




Артём Ежаков
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